Есть ли риски для обвала курса рубля в августе?

Август традиционно считается непростым месяцем для курса рубля, и в 2025 году внимание к нему особенно пристально. За последние 26 лет, с 1998 по 2024 год, в августе курс доллара укреплялся против рубля в 20 случаях. По итогам августа 2024 года курс доллара вырос на 5,9%, с 86 до более чем 91 рубля, несмотря на сохранявшуюся жесткую денежно-кредитную политику Центрального Банка России. В этом году заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что опасения по поводу сезонной волатильности преувеличены, отметив, что сбалансированная ДКП и высокие ставки обеспечивают относительную стабильность курса.

Однако статистика последних десятилетий говорит о неоднократных всплесках волатильности именно в августе, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

– Самый яркий пример — это 1998 год, когда в условиях финансового кризиса и дефолта курс доллара вырос на рекордные 49,5% за месяц. В августе 2015 года рубль ослаб более чем на 10% на фоне падения цен на нефть и усиления санкционного давления на российскую экономику. Даже в относительно стабильные периоды, такие как 2020 или 2021 годы, август сопровождался повышенными колебаниями в 3–5%. Одним из факторов риска в августе выступают налоговые и бюджетные циклы, сезонный рост оттока капитала и исторически высокая чувствительность инвесторов к внешнеполитическим и макроэкономическим сигналам именно в этот период.

В 2025 году ситуация выглядит менее тревожно, так как рубль с начала года уже укрепился более чем на 40%, а текущая ключевая ставка рефинансирования в 20% годовых поддерживает высокий спрос на рублевые активы. Однако если Банк России пойдет на заметное смягчение ДКП в июле, риски краткосрочной коррекции по рублю возрастут, отмечает эксперт.

– Повышение расходов на импорт, рост внутренних издержек (в том числе из-за повышения тарифов, таких как сбытовые надбавки на электроэнергию), а также возможное сезонное сокращение экспортной выручки могут стать дополнительным давлением. На этом фоне в августе возможна умеренная коррекция рубля в диапазоне 3–5%, но масштабных обвалов, как в прошлые кризисные годы, в текущих условиях мы пока не ожидаем. Однако такие риски все равно есть, а реализоваться они могут, например, если США введут 500%-ые пошлины против стран, экспортирующих российские энергоресурсы.