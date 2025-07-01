Иркутская область: тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о строгом контроле за изменением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чтобы предотвратить необоснованный рост цен с 1 июля 2025 года, сообщает РБК. Так, в 2024 году ФАС исключила из тарифов 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств и добилась снижения тарифов в ряде регионов.

С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию в целом по стране будут проиндексированы в среднем на 12,6%, а на газ — увеличены до 8 руб. 32 коп. за кубометр. В Госдуме напомнили, что граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% от дохода семьи, могут получить субсидии.

Напомним, в Иркутской области с 1 июля тарифы на коммунальные услуги планировалось увеличить на следующую величину:

электроэнергия подорожает на 12,7%,

горячая вода и теплоэнергия — на 12%,

холодная вода и водоотведение — на 11,9%,

обращение с ТКО — на 10%,

газ — на 10,3%,

твердое топливо — на 8%.

Это одно из самых низких повышений в стране, где в других регионах тарифы вырастут значительно больше.

Однако в Иркутске тарифы на ЖКХ могут вырасти всё же больше, чем планировалось. На внеочередном заседании городской Думы депутаты рассмотрели проект указа губернатора о корректировке предельных индексов изменения платы за тепло и горячую воду на 2025 год. Было принято решение увеличить индекс с 12,7% до 14,4%. Это связано с неудовлетворительным состоянием теплосетей, которые требуют значительных средств на восстановление, поскольку их срок эксплуатации превышает нормативы почти вдвое. Ожидается, что дополнительные ресурсы помогут сократить количество аварий и улучшить теплоснабжение в регионе.

Тарифы на электричество в Иркутской области для населения будут зависеть от диапазона потребления. Так, с 1 июля для домохозяйств без электроотопления первый диапазон составит до 3900 кВт/ч с тарифом 1,78 руб. за кВт/ч, второй — от 3901 до 6000 кВт/ч с тарифом 3,31 руб. за кВт/ч, третий — свыше 6000 кВт/ч с тарифом 6,5 руб. за кВт/ч.

Для городских потребителей, проживающих в домах с электрическим отоплением, так же как и для сельских жителей тарифы с июля составят: первый диапазон – 1,246 руб. за кВт/ч; второй диапазон – 2,317 руб. за кВт/ч; третий диапазон – 6,5 руб. за кВт/ч.

Для домов с электроотоплением в отопительный период предусмотрены другие диапазоны: первый – до 7020 кВт/ч, второй – от 7 021 до 10 800 кВт/ч, третий – свыше 10 800 кВт/ч. На летние месяцы границы диапазонов установлены на общих основаниях: первый – до 3900 кВт/ч, второй – 3901 - 6000 кВт/ч, третий – свыше 6000 кВт/ч.