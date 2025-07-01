Россиянам пообещали не допустить сильный рост цен на ЖКУ с 1 июля: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: названа единственная крупная убыточная отрасль в РФ по итогам 2024 года, россиянам пообещали сдержать рост цен на ЖКУ, треть таксопарков могут покинуть рынок страны, а в Иркутской области оборудовали отечественный салон для МС-21. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Сокращение таксопарков

Эксперты предсказали уход с рынка около трети таксопарков в крупных городах России. Это связано с высокой ключевой ставкой и повышением налогов, на фоне которых компании не имеют возможности обновлять машины, ведь как таковых отдельных лизинговых программ для такси нет. В особой зоне риска молодые предприятия, поскольку у них нет резервов для существования в текущих условиях.

Единственная убыточная отрасль

Названа единственная убыточная крупная отрасль по итогам 2024 года – таковой стала угольная. «В прошлом году угольная отрасль стала единственной крупной убыточной отраслью в России. Убытки составили 112 млрд рублей, кредиторская задолженность – 1,2 трлн рублей, а доля убыточных предприятий – 53%», – прокомментировал замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов и добавил, что подобная ситуация связана с низкими мировыми ценами, удлинением логистических маршрутов и укреплением рубля.

Сдерживание цен на ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба пообещала проконтролировать изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги во всех регионах России, чтобы не допустить необоснованного роста цен с 1 июля. Повышений не было год – в 2025-м оно в среднем составит 12,6%. В прошлом году стоимость услуг тоже повышалась, были выявлены и нарушения, которые удалось пресечь: ФАС исключила из состава тарифов 29,2 млрд руб. и добилась их снижения.

Отечественный интерьер

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 оборудовали элементами интерьера отечественного производства. Лайнер укомплектовали багажными полками, оконными и потолочными панелями, кухонными и туалетными модулями, гардеробными, перегородками, шторками, облицовкой и окантовкой дверей, а также креслами бизнес-класса. Вскоре предполагается полное импортозамещение напольных панелей и панелей багажного отделения. Их планируют производить в Ульяновске. Эксперты отметили качество исполнения нового интерьера: некоторые элементы отказались лучше зарубежных.

Повышенные тарифы

В Иркутской области, как и по России, выросли тарифы на коммунальные услуги. Теперь придется отдавать больше денег за свет, воду и другое. Например, за тепло придется платить больше, чем в среднем по стране – увеличение составит 14,4%. Тариф установлен в связи с неудовлетворительным состоянием существенной части теплосетей. Точные значения жители вскоре увидят в своих платежных документах.