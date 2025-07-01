ЦБ может значительно снизить ключевую ставку в июле

Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт на заседании в июле, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, сообщает ПРАЙМ.

«Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности того, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году, если данные, которые к этому моменту поступят по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений», – подчеркнул он.

Заботкин также отметил, что между снижениями ключевой ставки регулятор может выдержать паузу. Траектория ставки будет зависеть от поступающей информации, подтверждающей или опровергающей движение инфляции к 4% в 2026 году. Паузы возможны, если потребуется более продолжительное сохранение жесткости.

В начале июня Банк России снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 20%, но комментарии о будущей монетарной политике остались неизменными. ЦБ продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для достижения инфляционной цели в 4% к 2026 году. Эксперты считают, что снижение ставки до 20% носит формальный характер и не оказывает значительного влияния на бизнес и бюджет.

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что ставка может быть снижена до 15% к концу года, но подчеркивает, что проинфляционные факторы сохраняются. Он согласен с ЦБ, что время для резкого снижения ставки еще не настало, так как разница между инфляцией и ставкой слишком чувствительна для бизнеса.