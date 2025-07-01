Турист из Иркутской области погиб во время отдыха в Сочи

В Сочи во время отдыха погиб 48-летний житель Иркутской области. Он утонул при купании в одном из местных водоемов.

По данным Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, компания друзей отдыхала на базе «Вольница». Один из мужчин, несмотря на установленный запрет на купание, решил прыгнуть с небольшого пирса и доплыть до середины местного озера. Остановившись, он резко ушел под воду.

Друг поплыл за ним, но найти товарища не смог – последний утонул. На место были вызваны специалисты МЧС. Водолазы достали со дна тело погибшего мужчины. Оно находилось на глубине около трех метров в пяти метрах от берега.

Погибшего передали сотрудникам полиции.