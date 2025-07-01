Анастасия Тетерина: «Процесс легализации гостевых домов так или иначе пойдет»

В целом инициатива приравнять гостевые дома к средствам размещения и ввести для них классификацию полезная и нужная, убеждена Анастасия Тетерина, председатель Ассоциации предпринимателей туристического бизнеса байкальского региона. Но при этом отмечает, что при внимательном изучении документов проступают нюансы.

"Например, в законе четко сказано: одному собственнику можно легализовать только один дом. Если у вас один большой коттедж на 10-15 номеров, проблем не будет. Но вы же видели наши прибайкальские поселки? Масса людей строили рядом 4-5-6 небольших домиков для туристов, каждый из которых поставлен на кадастр как отдельный жилой дом. И эти собственники из условных 5 домов могут легализовать только один. А остальные останутся в серой зоне", – указывает Анастасия.

Есть вопросы и к проекту Положения о классификации гостевых домов – в части стандартов услуг, уборки и т.п. Непонятно то, как будет происходить оплата за электроэнергию на таких объектах. Предпринимательское сообщество ждет диалога с представителями Госдумы, надеется, что его вопросы и пожелания будут учтены.

В целом собственники гостевых домов хотели бы пройти легализацию – меньше вопросов со стороны налоговой, больше возможностей, отмечает эксперт. Например, легальные гостевые дома смогут принимать иностранных гостей и туристов из других регионов, которых необходимо регистрировать в МВД.

"Но, как в любом предпринимательском сообществе, есть и те, кто предпочел бы остаться «в тени» или хотя бы сохранить статус самозанятого. Потому что гостевой дом требует регистрации ИП, а это другие налоги и другая отчетность. Но надо понимать, что ограничений для нелегального сектора становится все больше – например, нельзя будет размещать объявления на агрегаторах и сервисах бронирования, а статус самозанятого не подразумевает посуточную аренду. Да и налоговая сейчас очень хорошо работает по выявлению недоимок. Поэтому, я думаю, процесс легализации так или иначе пойдет", – резюмирует Анастасия Тетерина.

Напомним, Иркутская область примет участие в эксперименте по легализации гостевых домов. Он стартует 1 сентября и продлится до 31 декабря 2027 года. Согласно закону, здания, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома, получат соответствующий статус, специализированный номер и будут внесены в специальный реестр. Объектам, сведения о которых не внесены в реестр, запретят предоставлять комнаты в наем. Авторы инициативы рассчитывают, что нововведения помогут вывести соответствующий бизнес из тени, сделать гостевые дома более удобными и безопасными для посетителей.

Тем временем Минэкономразвития России разработало проект Положения о классификации гостевых домов. Требования в нем аналогичны тем, которые установлены для отелей категории «без звезд».