Россия планирует восстановить полеты в Доминикану уже зимой

Заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин провел переговоры с представителями Доминиканы о восстановлении прямого авиационного сообщения между двумя странами. Об этом стало известно из официального сообщения Министерства транспорта в Telegram.

Ранее авиасообщение было прекращено вследствие введения жестких международных санкций против российского воздушного флота. Однако власти обеих стран намерены возобновить регулярные и чартерные рейсы уже предстоящей зимой.

До начала пандемии число российских туристов, посещавших Доминиканскую Республику, достигало свыше 400 тысяч человек ежегодно. Основными направлениями были курортные города Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата. Полёты осуществляли авиакомпании Azur Air и Nordwind.