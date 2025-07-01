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Россия планирует восстановить полеты в Доминикану уже зимой

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30 июня 2025

Заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин провел переговоры с представителями Доминиканы о восстановлении прямого авиационного сообщения между двумя странами. Об этом стало известно из официального сообщения Министерства транспорта в Telegram.

Ранее авиасообщение было прекращено вследствие введения жестких международных санкций против российского воздушного флота. Однако власти обеих стран намерены возобновить регулярные и чартерные рейсы уже предстоящей зимой.

До начала пандемии число российских туристов, посещавших Доминиканскую Республику, достигало свыше 400 тысяч человек ежегодно. Основными направлениями были курортные города Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата. Полёты осуществляли авиакомпании Azur Air и Nordwind.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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