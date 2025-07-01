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Отечественный салон установили на МС-21 в Иркутске: как он выглядит

На опытный образец самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, установили отечественный салон. Интерьер для лайнера создала российская компания «Авиационные интерьеры».

<p>Фото: Ростех</p>

Фото: Ростех

«Некоторые комплектующие встали даже лучше, чем их иностранные аналоги, ранее изготовленные и протестированные на этом опытном самолете», – прокомментировали в объединенной авиастроительной корпорации.

Лайнер укомплектовали багажными полками, оконными и потолочными панелями, кухонными и туалетными модулями, гардеробными, перегородками, шторками, облицовкой и окантовкой дверей, а также креслами бизнес-класса.

<p>Фото: Ростех</p>

Фото: Ростех

Ранее самолет оснастили отечественными двигателями, радиоэлектронным оборудованием, вычислителями, системами кондиционирования и регулирования давления, вспомогательной силовой установкой, светотехникой, пультами самолетных систем и другим оборудованием.


<p>Фото: Ростех</p> <p>Фото: Ростех</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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