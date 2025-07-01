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Двое детей пострадали во время гонок на квадроцикле в Иркутской области

Авария произошла в деревне Новолисиха Иркутского района с участием двоих 11-летних мальчиков. Они устроили гонки на квадроцикле.

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

По данным региональной Госавтоинспекции, товарищи ехали по улице Ягодной, защитной экипировки на них не было. Ребенок, находившийся за рулем, не справился с управлением транспортом, съехал с проезжей части, в результате чего техника опрокинулась. Дети получили серьезные травмы – им потребовалась госпитализация.

Мать несовершеннолетнего водителя привлекут к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему соответствующего права. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Квадроцикл помещен на специализированную стоянку, проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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