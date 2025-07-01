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Россия нацелилась на увеличение доли угля на рынке Китая до 33%

Россия планирует значительно увеличить свою долю на рынке угля Китая — с текущих 25% до 33%, сообщил статс-секретарь, заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов в интервью ТАСС. Он отметил, что Китай ежегодно наращивает импорт угля и заинтересован в поставках российского угля. Россия стремится занять лидирующие позиции и выйти на треть рынка.

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Ранее заместитель генерального директора Эн+ по угольному бизнесу Андрей Давыдов в интервью «Газете Дело» говорил о перспективах роста спроса на уголь за рубежом, особенно в Азии. Компания планирует увеличить добычу и войти в тройку крупнейших угледобывающих компаний России.

«Китай располагает запасами примерно 140 млрд тонн, добывая в год 4,5 млрд. По мере отработки запасов, он вынужден будет часть своей добычи замещать импортным углем. И мы планируем занять свою нишу в поставках угля в КНР. Определенное окно возможностей для нас открывается в связи с сокращением угольного экспорта предприятиями Кузбасса – сложившаяся на рынке цена с учетом доставки сейчас ниже порога их рентабельности. Наши разрезы находятся ближе к конечному потребителю, поэтому цена для них остается приемлемой», – подчеркнул в интервью Андрей Давыдов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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