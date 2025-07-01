Пенсионеру из Иркутска вернут миллион рублей, украденный мошенниками

В Иркутске вернут деньги 76-летнему пенсионеру, пострадавшему от дистанционного мошенничества. Весной прошлого года мужчина стал жертвой «правоохранителя», убедившего перечислить деньги на «безопасный счет».

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что похищенные деньги в размере около 1 млн рублей поступили на счет жителя Приморского края.

По месту жительства владельца счета было направлено исковое заявление о взыскании с него суммы неосновательного обогащения и процентов за неправомерное использование чужих денег на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Иск удовлетворен – пенсионеру перечислят средства.