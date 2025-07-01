Депутаты предлагают сократить НДС на продукты вдвое

Парламентарии фракции «Справедливая Россия — За правду» инициировали внесение законопроекта о сокращении налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с текущих 10% до уровня 5%. Проект планируют представить в Государственную Думу 30 июня текущего года. Об инициативе сообщило информационное агентство «РИА Новости».

Согласно пояснениям авторов проекта, мера затронет широкий перечень пищевых товаров: мясо, молоко, яйца, зерновые культуры, изделия хлебопекарного производства, детское питание, овощи, фрукты, ягоды и рыбу. Депутат и руководитель партии Сергей Миронов обратил внимание, что уровень инфляции в стране ниже официальных показателей. Согласно официальной статистике, инфляция в 2024 году составляет менее 10%, однако реальные темпы роста цен на продукты существенно превышают заявленные цифры.

Миронов акцентировал внимание на том, что НДС является косвенным налогом, включаемым в цену товара и оплачиваемым покупателями непосредственно при покупке продукции. Высокий размер налога провоцирует повышение стоимости продуктов, тогда как сокращение ставки способно привести к значительному уменьшению розничных цен.