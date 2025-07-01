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ЦБ России: экономика движется к «мягкой посадке»

Центральный банк России считает, что текущая экономическая ситуация соответствует «мягкой посадке», предполагающей сохранение положительных темпов роста в этом и следующем году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он отметил, что экономика развивается в рамках мягкого замедления, с прогнозом на положительный рост ВВП, сообщает Интерфакс.

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Заботкин также выразил беспокойство по поводу инфляционных ожиданий и состояния рынка труда. Инфляционные ожидания снижаются медленнее, чем хотелось бы, несмотря на замедление инфляции. Кроме того, пока нет достаточных данных о значительном снижении жесткости рынка труда для работодателей.

Ежегодный прирост ВВП России пропревышает 4%, опережая средние мировые значения. Например, в 2024 году российский показатель достиг отметки в 4,3%, тогда как глобальная экономика выросла лишь на 3,3%. Страна уверенно удерживает первую позицию среди европейских государств и входит в топ-4 крупнейших экономик мира по размеру валового внутреннего продукта.

Однако первый квартал 2025 года продемонстрировал некоторое замедление темпов роста — показатель снизился до 1,4% против предыдущих 4,5% в последнем квартале предыдущего года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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