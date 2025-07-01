Зампред ЦБ: льготная ипотека не должна доминировать на рынке

Центральный банк России выступает за сохранение адресного и ограниченного характера льготных ипотечных программ, включая возможное расширение семейной ипотеки на семьи с детьми старше 14 лет. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках Макроэкономической школы Банка России, передаёт ТАСС.

«Мы участвовали в рабочих обсуждениях по льготной и семейной ипотеке. Общая позиция — программы льготного кредитования должны быть адресными и не занимать значительную долю от общего объема кредитования», — отметил Заботкин.

Он подчеркнул, что регулятор поддерживает точечные меры поддержки для отдельных категорий заемщиков, но противится их чрезмерному расширению, чтобы избежать перекосов на рынке жилья.

Ранее стало известно, что расширение льготной ипотечной программы для семей с детьми младше 14 лет временно откладывается правительством из-за ограниченных бюджетных возможностей. Это подтвердил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По словам чиновника, предложение поддержать семьи с такими условиями требует значительных расходов федерального бюджета, поскольку при текущих высоких ключевых ставках дополнительная нагрузка на казну окажется значительной. Хуснуллин подчеркнул, что правительство намерено рассмотреть этот вопрос вновь лишь после вероятного смягчения монетарной политики Центрального банка и последующего снижения ключевой ставки.