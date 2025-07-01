Разворот близко: доллар, евро и юань готовятся к прыжку

Рубль остается стабильным — внебиржевой доллар с расчетами «на завтра» 1 июля вырос на 0,08%, вернувшись выше отметки 78,52. Курс евро снизился на 0,01%, до 92,26, а биржевой юань потерял 0,05%, опустившись до 10,92. На валютном рынке наблюдается необычайно низкая волатильность и сниженные обороты: дневные колебания не превышают 0,1%, что свидетельствует о балансе спроса и предложения при отсутствии сильных факторов для движения курса. Однако аналитики БКС Мир инвестиций считают это явление временным.

«При столь низкой волатильности и достижении многолетних минимумов часто формируется дно с перспективой разворота — в данном случае возможен рост курсов иностранных валют», — объясняют эксперты. Ключевыми факторами для разворота могут стать замедление экспорта, восстановление импорта и решительные действия ЦБ по ускоренному снижению ставки.

По прогнозам аналитиков, к концу лета доллар может подняться в диапазон 85–90, евро — вернуться к отметкам 95–100, а юань — достичь уровня 11,5–12.

Также они особое внимание уделяют ралли ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI превысил 115 пунктов, достигнув уровней апреля 2024 года, когда ставка ЦБ составляла 16%. Рост цен облигаций и снижение доходностей связаны с ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки и позитивными сигналами от финансовых властей.

«По нашим оценкам, в июле регулятор может снизить ставку на 100 базисных пунктов до 19%, а к концу года — до 16%. Рынок продолжит переоценку, и доходность ОФЗ может превзойти ставки по банковским вкладам», — прогнозируют эксперты.