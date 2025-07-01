Биометрия и сим-карты: что ждет иностранцев с 1 июля

С 1 января 2025 года иностранные граждане могут заключать договоры с операторами связи только после регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС), с разрешением на оформление не более 10 сим-карт. Те, кто не сдал биометрию по ранее заключённым договорам до 1 июля, столкнутся с поэтапным отключением связи.

Более 2 млн иностранцев уже зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам, сообщает пресс-служба Минцифры. Для удобства процесс оформления СНИЛС, подтверждения учётной записи Госуслуг и регистрации биометрии можно осуществить за один визит в ряде банков.

Для нарушивших правила иностранцев предусмотрены ограничения: неактивные более 3 месяцев номера будут отключены сразу, а по активным номерам сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи, снижена скорость интернета, и через 30 дней связь будет полностью отключена. Пользователи могут переоформить договор по новым правилам в это время.

С 1 июля по 1 ноября для абонентов, получивших российские паспорта после приобретения сим-карт, доступен переходный период для переоформления договоров связи без необходимости подтверждения личности по биометрии.

Иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID, создавая цифровой профиль на границе. Затем им нужно будет подтвердить учётную запись и биометрию в банке.

Иностранцы, находящиеся в России, должны проверить количество оформленных номеров на Госуслугах, расторгнуть договоры по лишним номерам и подтвердить личность по биометрии из ЕБС по оставшимся номерам.