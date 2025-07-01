Топ-5 самых живучих мифов об электромобилях

Электромобили становятся все более популярными на российских дорогах, но мифы об их эксплуатации не отступают. Вместе с автоэкспертом Никитой Родионовым, техническим директором международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE, мы разобрались, какие из них устарели и не соответствуют действительности.

Миф 1: Батарея электрокара требует частой замены

Многие считают, что батарея электромобиля служит только до 50 тысяч км. На самом деле, современные литий-ионные аккумуляторы медленно теряют емкость благодаря технологиям охлаждения и нагрева. В среднем, батарея теряет 20-30% емкости к 50 тыс. км пробега и сохраняет не менее 60% запаса хода к 80 тыс. км. Если перевести эти цифры в года, то не менее 8 лет может прослужить современная батарея электрокара. Такую гарантию дают многие автопроизводители. А некоторые бренды (например, Tesla Model и Nissan Leaf) прогнозируют и 16-22 лет эксплуатации.

Миф 2: Электромобили долго заряжаются

Время зарядки зависит от типа зарядки, емкости батареи и погодных условий. Обычная розетка может занять ночь, но мощные домашние станции и городские станции быстрой зарядки позволяют значительно сократить время. Так, городские станции быстрой зарядки позволяют получить 100 км пробега за 15-30 минут. В холод зарядка идет дольше, но система предотвращает перегрев. Оптимальная температура для быстрой зарядки в диапазоне +5 – 20 градусов.

Миф 3: Электромобили не для дальних поездок

Хотя инфраструктура развивается, современные электрокары имеют запас хода до 600 км, а сеть зарядных станций позволяет комфортно путешествовать. Главное — планировать маршрут.

Миф 4: Электромобили перегружают электросети

Энергосистема страны уже адаптировалась к постепенному росту числа электрокаров. Во многом электромобили даже способствуют развитию энергосистемы. Например, все чаще появляются проекты по использованию возобновляемых источников энергии.

Самые разные тесты и исследования доказали, что рациональная модель зарядки позволяет минимизировать нагрузку на городские сети.

Нужно учитывать и то, что у электромобилей есть возможность обратной подпитки. То есть они частично восполняют заряд батареи во время движения.

Миф 5: Электрокары сложно обслуживать

Обслуживание электромобилей имеет свои особенности, но в целом, их конструкция отличается от автомобилей с ДВС только в части мотора и трансмиссии. В остальном, электрокары требуют такого же регулярного технического обслуживания. Если раньше лишь немногие станции принимали электромобили на ремонт, то теперь их количество растет. Все крупные сертифицированные сетевые станции успешно обслуживают электрокары и выполняют необходимые работы. Более того, затраты на обслуживание электромобилей обычно ниже, чем у бензиновых и дизельных автомобилей.