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Аэропорт Братск преобразится: озвучены амбициозные планы модернизации

Сегодня аэропорту Братск исполнилось 61 год — свою историю он начал 1 июля 1964 года с организации Братского объединённого авиаотряда Восточно-Сибирским территориальным Управлением Гражданского воздушного флота. Сегодня этот аэропорт является вторым крупнейшим в регионе, обеспечивая удобные перелёты жителям северных районов Иркутской области.

<p>Аэропорт Братск. Фото Э. Скиба.</p>

Аэропорт Братск. Фото Э. Скиба.

С 2023 года воздушная гавань перешла под управление компании «Сибирские аэропорты», благодаря чему произошли значительные изменения: открытие новых маршрутов, модернизация сервиса, строительство современных объектов инфраструктуры и обновление парка специальной техники.

Сейчас из аэропорта выполняются регулярные рейсы по четырем ключевым направлениям: Москва, Новосибирск, Иркутск и вновь открытый рейс в Сочи, запущенный 1 июня текущего года впервые за 17 лет. Новый прямой рейс предоставил местным жителям простой путь к популярным черноморским курортам.

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Летом пассажиры получили возможность пользоваться услугами обновленного перрона, оснащенного современной техникой для обслуживания самолётов. Парк специального оборудования пополнился новыми тележками для противообледенительной обработки полос, современным аэродромным оборудованием и трапом.

Здание аэровокзала также стало гораздо комфортнее: здесь открылись новый зал повышенной комфортности, помещение для молящихся, современные кафе, магазин сувениров, пункты упаковки багажа и камеры хранения.

Управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко отметил, что развитие продолжается полным ходом: за два последних года количество пассажиров выросло на 18%, открыт долгожданный рейс в Сочи, проведена масштабная реконструкция инфраструктуры. Планируется дальнейшее увеличение числа рейсов, улучшение технической базы, создание новых услуг и проектировка нового современного пассажирского терминала, который даст региону новые перспективы развития авиации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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