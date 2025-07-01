Иркутяне за честность: учителя должны сдавать ЕГЭ по своим предметам

59% жителей Иркутска считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по предметам, которые они преподают, и публиковать результаты. По мнению участников опроса SuperJob, это продемонстрирует квалификацию педагогов и будет справедливо по отношению к детям. Поддержка этой идеи среди родителей учеников 10-11 классов составляет 65%.

Против этой инициативы выступают 20% респондентов, аргументируя тем, что курсы повышения квалификации уже требуют подтверждения статуса и что не стоит ставить учителей и учеников в одинаковые условия. Они также считают, что тестирование не отражает реальных знаний и что умение сдавать ЕГЭ отличается от умения преподавать.

Еще 21% затруднились с ответом, полагая, что сдавать экзамен, возможно, стоит, но публиковать результаты — нет.

Среди мужчин больше сторонников сдачи экзамена учителями, чем среди женщин. Люди старше 45 лет реже поддерживают необходимость сдачи ЕГЭ педагогами, чем те, кто младше. Чем выше доход респондентов, тем больше они одобряют идею экзамена: 53% среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, и 66% среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей.