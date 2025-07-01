Новости

Туризм 2025, последние новости
Анастасия Тетерина: «Процесс легализации гостевых домов на Байкале так или иначе пойдет»
S7 фиксирует рост пассажиропотока в Иркутске на 9%
Количество ресторанов в Иркутской области растет, несмотря на снижение их числа по стране
Все материалы сюжета

Иркутяне за честность: учителя должны сдавать ЕГЭ по своим предметам

59% жителей Иркутска считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по предметам, которые они преподают, и публиковать результаты. По мнению участников опроса SuperJob, это продемонстрирует квалификацию педагогов и будет справедливо по отношению к детям. Поддержка этой идеи среди родителей учеников 10-11 классов составляет 65%.

Против этой инициативы выступают 20% респондентов, аргументируя тем, что курсы повышения квалификации уже требуют подтверждения статуса и что не стоит ставить учителей и учеников в одинаковые условия. Они также считают, что тестирование не отражает реальных знаний и что умение сдавать ЕГЭ отличается от умения преподавать.

Еще 21% затруднились с ответом, полагая, что сдавать экзамен, возможно, стоит, но публиковать результаты — нет.

Среди мужчин больше сторонников сдачи экзамена учителями, чем среди женщин. Люди старше 45 лет реже поддерживают необходимость сдачи ЕГЭ педагогами, чем те, кто младше. Чем выше доход респондентов, тем больше они одобряют идею экзамена: 53% среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, и 66% среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Сытый бабр 2025
Кино, попкорн и летние эмоции: «БВК Новый» стал частью фестиваля «Сытый Бабр» в Иркутске
Губернатор Кобзев: гастротуризм — новый двигатель экономики Приангарья
Самый большой в России торт приготовили на фестивале в Иркутске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес