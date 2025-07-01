Эн+ и «Молчановка» открывают тайны угля: дан старт новому циклу экскурсий

Эн+ и Иркутская областная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского запустили цикл экскурсий «История в камне. Уголь», посвященный 80-летию компании «Востсибуголь». Краеведческий проект охватывает Иркутск, Черемхово и Тулун, города, тесно связанные с угольной промышленностью. При поддержке Эн+ и центральных библиотечных систем Черемхово и Тулуна, проект предлагает историко-просветительские экскурсии, запись на которые доступна на сайте.

«Компания «Востсибуголь», приемником традиций которой сегодня является Эн+ Уголь, имеет богатейшую историю. Угольщики всегда вносили колоссальный вклад в экономическое и социальное развитие региона, обеспечивая его стабильность. В начале прошлого столетия – уголь по праву считался черным золотом, в советские годы – хлебом промышленности. Сегодня это топливо обеспечивает надежную работу энергосистемы всего региона, согревает дома жителей большинства населенных пунктов Приангарья. Наша задача не просто сохранить эту историю и традиции, но и популяризировать среди жителей городов, где мы ведем добычу, потому что это история и их малой родины. Для нас такие краеведческие проекты — это еще и возможность обеспечить преемственность поколений. Для молодых специалистов понимание, что за твоими плечами почти 100-летняя история отрасли – это, безусловно, повод для гордости за свою профессию и свое дело», - отмечает заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с государственными органами Эн+ Уголь Владимир Смагин.

«Молчановка» уже на протяжении трех лет сотрудничает с компанией Эн+ и реализует совместные краеведческие просветительские проекты. Первый из них «История в воде» - это экскурсии по иркутским набережным. Затем архитектурно-исторические прогулки по центру города – «История в камне». Сейчас у нас продолжение этого проекта, где мы добавили еще один ценный элемент – уголь. Мы проводим краеведческие экскурсии по двум значимым для нашего города улицам – Карла Маркса и Сухэ-Батора. В Иркутске в рамках проекта пройдет более 20 таких прогулок. Кроме того, в проекте предусмотрены квизы «Угольное сердце» для подрастающего поколения, чтобы молодые жители Иркутска, Черемхова и Тулуна могли больше узнать о развитии предприятия «Востсибуголь», о добыче угля в Иркутской губернии и могли себе представить, насколько уникальны улицы нашего города, насколько разные здания хранят в себе частицы, связанные с этим видом топлива», - говорит краевед Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского Софья Обровец.

Программа проекта включает три экскурсионных маршрута, планшетную выставку и квиз для молодежи «Угольное сердце». В Иркутске «Угольный маршрут большой улицы» охватывает улицы Карла Маркса и Сухэ-Батора, а завершается у здания «Востсибугля». Авторский маршрут подготовили сотрудники отдела краеведения «Молчановки» Иван Попов и Софья Обровец. Всего в Иркутске пройдут более 20 экскурсий.

В Черемхово экскурсии проходят по улице Декабрьских Событий – одной из старейших в городе, бывшей Каменской. Маршрут начинается от мемориала Братской могилы черемховских шахтеров, погибших за советскую власть во время восстания в декабре 1917 года. Участникам будут рассказывать о первых угольных копях, шахтах, разрезах.

В Тулуне подготовлены два маршрута. Один проходит по центру города – участники посетят краеведческий музей им. Гущина, узнают о книгах, написанных местными краеведами, а также просмотрят тематический фильм. Второй маршрут охватывает микрорайон Угольщиков и Азейский угольный разрез.

Напомним, для компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской, экскурсия «История в камне. Уголь» – уже третий проект, реализованный совместно с Областной библиотекой имени Молчанова-Сибирского. Ранее были запущены проекты «История в воде» и «История в камне».