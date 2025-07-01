Иркутская область лидирует в России по восстановлению леса

Иркутская область заняла первое место среди российских регионов по объему работ по искусственному лесовосстановлению в первой половине 2025 года, согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

Всего за указанный период площадь искусственного лесовосстановления составила около 13,8 тыс. га, комбинированного восстановления — порядка 1,3 тыс. га, естественного восстановления — примерно 23,5 тыс. га. Суммарно объем восстановленных лесных площадей превысил отметку в 38,6 тыс. гектаров.

Работы выполнялись в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», а также за счет средств регионального бюджета и арендаторов. Всего в 2025 году планируется провести лесовосстановление на площади 122,6 тысячи гектаров.

Помимо этого, было заготовлено 6,5 тонны семян лесных растений. В лесных питомниках засеяно 10 гектаров, что составляет 125% от календарного плана. Агротехнический уход выполнен на площади 1,3 тысячи гектара. Также проведена подготовка почвы под лесные культуры на площади 1,6 гектара, а на площади 13,4 гектаров выполнены мероприятия по обработке почвы.

Как сообщает Рослесхоз, в России в 2025 году лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади 200 тысяч гектаров. Мероприятия проходят в 77 регионах России. Помимо Иркутской области в пятерке лидеров Тверская, Вологодская, Костромская и Свердловская области.