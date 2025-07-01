Авторынок РФ вернется к уверенному росту только при ключевой ставке ниже 10%

Спрос на новые автомобили в России по-прежнему остается вялым, и, как считают участники рынка, оживление станет возможным лишь при снижении ключевой ставки до уровня 15% годовых и ниже.

Высокая стоимость автокредитов, напрямую зависящая от ключевой ставки Банка России, уже второй год сдерживает восстановление продаж. Исторически видно, что каждый раз при ключевой ставке ниже 10% рынок демонстрировал уверенный рост, например так было в 2018–2019 годах, когда продажи новых автомобилей приближались к отметке в 1,8–1,9 млн штук в год. Напротив, периоды резкого повышения ставки, как в 2015 году или в 2022–2023 годах, сопровождались обвалом продаж на 30–40%. Поэтому с дилерами вполне можно согласиться. В текущих условиях кредит становится доступным лишь для ограниченной аудитории, а уровень потребительской уверенности остается сдержанным, подчеркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Учитывая текущую инфляционную динамику и мягкие сигналы регулятора, в 2025 году мы, вероятно, увидим снижение ставки лишь на 300–500 б.п., до 15-17% годовых, что вряд ли существенно изменит ситуацию на авторынке. Прогноз в 1,2–1,3 млн проданных машин за год выглядит реалистичным. Более активное восстановление спроса возможно в 2026 году при дальнейшем снижении ставки и инфляционных ожиданий. В таком случае доля кредитных продаж снова превысит 50%, а потребительская активность оживит смежные отрасли, включая автострахование, сервис и логистику», – резюмирует эксперт.