Банк Уралсиб запустил акцию «За полцены» для новых бизнес-клиентов – с расчетно-кассовым обслуживанием за половину стоимости в течение 6 месяцев.

Принять участие в акции могут новые клиенты* (юрлица, индивидуальные предприниматели, физлица с частной практикой), открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный» или «Разумный». Первые 6 месяцев для них обслуживание по пакетам будет предоставляться со скидкой 50%: 345 рублей/мес. в пакете «Удобный» и 995 рублей/мес. в пакете «Разумный». После этого стоимость обслуживания составит 690 и 1990 рублей/мес. соответственно.

Акция действует с 1 июля по 30 ноября 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «За полцены» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «За полцены».