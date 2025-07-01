Яркая палитра пионов собрала поклонников на выставке в Иркутске

Цветоводы из городов Ангарск, Иркутск и Шелехов представили выставку цветов «Пиономания», собравшую более сотни уникальных сортов отечественных и зарубежных пионов, включая такие редкие сорта, как Пинк Коттон Кэнди, Циркус Циркус, Олимпиада 80, Тайфун и многие другие.

Выставочная экспозиция объединила профессиональных цветоводов, опытных растениеводов и новичков, став платформой для обмена знаниями и практическими рекомендациями по разведению и уходу за пионами.

Заместитель министра сельского хозяйства Ирина Турушева подчеркнула важность взаимодействия ведомства с некоммерческими организациями и местными властями, направленных на поддержку садоводческих инициатив и популяризацию декоративного цветоводства в регионе.

Посмотреть выставку можно 1–2 июля с 10 утра до 18 вечера, а 3 июля — с 10 утра до 15 часов по адресу: улица Ленина, д. 54.