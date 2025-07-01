Молодёжный трудовой отряд ИНК начал работу в Иркутске и Усть-Куте

1 июля 2025 года начался первый сезон молодёжного трудового отряда Иркутской нефтяной компании (ИНК) в городах Иркутск и Усть-Кут. Участниками программы стали 90 ребят возрастом от 15 до 17 лет.

Проект пройдёт в два этапа: с 1 по 30 июля и с 1 по 31 августа. Основной задачей проекта являются профессиональная ориентация молодёжи и формирование необходимых рабочих навыков.

Программа предусматривает прохождение адаптационного тренинга, направленного на командообразование и развитие взаимного доверия. Участники посетят экскурсию в тематическом музее, посвящённом развитию нефтяной промышленности региона и её историческому вкладу.

Программа включает тренинги по IT-грамотности, мастер-классы по эффективной презентации и игру «Биржа труда», которая познакомит с основами трудового рынка. Кроме того, мероприятие «Путешествие в мир нефтяных профессий: от бурения до переработки» даст представление о различных аспектах работы в отрасли.

В этом году молодежная программа проходит также в Усть-Куте. Участники смогут погрузиться в профессиональную деятельность и помочь сотрудникам в период отпусков, также узнать о реальных процессах работы компании.

Молодые люди будут заниматься раскладкой и сканированием документов, их подготовкой для сдачи в архив, ведением баз данных, поиском потенциальных контрагентов, формированием реестров и т.д. Школьники будут работать по 4 часа в день.

Программа «Молодежный отряд» сфокусирована на практическом применении теоретических знаний и навыков, способствует формированию у участников компетенций, необходимых для успешной адаптации в профессиональной среде. Проект действует с 2021 года. Всего за этот период участниками стали более 240 человек.

В компании работает комплексная программа подготовки молодых кадров, охватывающая школы, вузы-партнеры и производственные объекты. Для школьников запущен образовательный проект «Академия ИНК», а также действуют профильные ИНК-Классы.

Студентам доступны корпоративные группы с возможностью дополнительной профессиональной подготовки, практики на производстве в рамках программы «ВУЗ-ИНК» и стажировки в офисе. Молодым специалистам адресованы адаптационные курсы и поддержка наставников на рабочем месте.

В мае этого года ИНК стала партнером топливно-энергетического кластера проекта «Профессионалитет». Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС) выбран базовой организацией кластера, где готовят специалистов для газонефтехимической отрасли. Совместно с ИНК будут разработаны программы обучения, ориентированные на практику.