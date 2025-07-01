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Банк Уралсиб стал участником гастрономического фестиваля «Жимолость-2025» в Томске

28 июня в Томске, в рамках празднования Дня молодёжи, прошёл гастрономический фестиваль «Жимолость-2025», участником которого стал Банк Уралсиб.

Мероприятие проходило на Ново-Соборной площади и в сквере у здания СФТИ. Программа праздника была интересной и разнообразной, его участники играли в игры, посещали творческие мастер-классы и яркие шоу. На главной сцене выступали кавер-группы, шоу чирлидеров, детские танцевальные коллективы, проходил флешмоб с динозаврами и маскотом фестиваля «Ёжимом». А в зоне фуд-корта предлагали безалкогольные коктейли на основе соков жимолости и облепихи, а также кедровафли и кедроблины. Фестиваль посетили несколько тысяч томичей и гостей города, десятки компаний региона стали партнерами и участниками мероприятия. 

Банк Уралсиб развернул свою локацию на Ново-Соборной площади, где предложил гостям праздника принять участие в играх. Сотрудники банка раздавали наклейки и сувениры, а также отвечали на вопросы гостей праздника об условиях продуктов и услуг.

«Мы впервые стали участниками гастрономического фестиваля «Жимолость» в Томске, и рады тому, что при нашем участии прошло такое интересное и яркое событие, подарившее тысячам томичей праздничное настроение. Мы получили отличную возможность пообщаться с гостями праздника и ответить на их вопросы», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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