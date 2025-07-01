Как отдыхаем в 2026 году

Министерство труда представило проект календаря выходных и праздничных дней на 2026 год. Согласно документу, новогодние каникулы продлятся 12 дней.

В феврале россияне будут отдыхать три дня подряд с 21 по 23 февраля. В марте также предусмотрены трехдневные выходные с 7 по 9 марта. В мае отдых будет разделен на два отрезка по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне выходные продлятся с 12 по 14 июня. В ноябре предусмотрен один праздничный выходной — 4 ноября, а 31 декабря начнутся новогодние праздники.

Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что ежегодное постановление о переносе выходных дней помогает оптимально распределить время труда и отдыха, объединяя праздничные и выходные дни. Благодаря этому новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, а в течение года пять раз россиян ждут трехдневные выходные.