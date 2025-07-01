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Более 1,5 млн предпринимателей получили бесплатные ЭП-сертификаты от Сбербанка

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Сбербанк предоставил российским бизнесменам свыше 1,5 миллиона бесплатных сертификатов электронной подписи, выданных Федеральным налоговым удостоверяющим центром. Получить сертификат могут руководители компаний и ИП — действующие клиенты Сбербанка Бизнес, а также начинающие предприниматели, пока не открывшие расчётный счёт. Более пяти тысяч отделений банка по всей стране предлагают данную услугу, включая труднодоступные северные территории и недавно присоединённые регионы.

Электронная подпись позволяет сдавать отчетность, участвовать в торгах, подключать и использовать банковские продукты, вести электронный документооборот, работать с ГИСами и решать любые другие задачи, необходимые для ведения бизнеса.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Мы высоко ценим сотрудничество с ФНС России. Статус доверенного лица Удостоверяющего центра позволяет нам вместе повышать доступность государственных сервисов для бизнеса. Уже более 96% предпринимателей сдают отчетность в электронном виде, подписывая электронной подписью ФНС. Наша общая задача — создавать комфортную среду для ведения бизнеса и управления финансами, и электронная подпись — одна из неотъемлемых составляющих комфортной среды».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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