Более 1,5 млн предпринимателей получили бесплатные ЭП-сертификаты от Сбербанка

Сбербанк предоставил российским бизнесменам свыше 1,5 миллиона бесплатных сертификатов электронной подписи, выданных Федеральным налоговым удостоверяющим центром. Получить сертификат могут руководители компаний и ИП — действующие клиенты Сбербанка Бизнес, а также начинающие предприниматели, пока не открывшие расчётный счёт. Более пяти тысяч отделений банка по всей стране предлагают данную услугу, включая труднодоступные северные территории и недавно присоединённые регионы.

Электронная подпись позволяет сдавать отчетность, участвовать в торгах, подключать и использовать банковские продукты, вести электронный документооборот, работать с ГИСами и решать любые другие задачи, необходимые для ведения бизнеса.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Мы высоко ценим сотрудничество с ФНС России. Статус доверенного лица Удостоверяющего центра позволяет нам вместе повышать доступность государственных сервисов для бизнеса. Уже более 96% предпринимателей сдают отчетность в электронном виде, подписывая электронной подписью ФНС. Наша общая задача — создавать комфортную среду для ведения бизнеса и управления финансами, и электронная подпись — одна из неотъемлемых составляющих комфортной среды».