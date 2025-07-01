СберПервый представил новый дизайн офиса, вдохновившись архитектурой Иркутска

В Иркутске после реконструкции открылся офис СберПервый, в котором частным и корпоративным клиентам доступен широкий спектр банковских услуг премиум-класса.

В новом офисе в два раза увеличено количество переговорных комнат и касс, что позволяет более комфортно и быстро решать финансовые вопросы.

Интерьер офиса премиального обслуживания учитывает специфику самобытной архитектуры города. При работе над проектом дизайнеры вдохновлялись «Кружевным домом» купцов Шастиных, «Домом со львами» и другими известными зданиями Иркутска.

В декорировании офиса использованы работы Артёма Ляпина, известного художника, уроженца Иркутской области. Для создания необычного эффекта на стенах применялась техника фьюзинга.

Создатели постарались найти баланс объединив в одном пространстве эстетику родного края с финансовыми услугами и наполнить офис теплом и уютом.

Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Этот офис — философия комплексного подхода Сбера к созданию уникальных пространств. Здесь сочетаются цифровые финансовые решения, высокое искусство заботы о клиентах и неповторимая “иркутскость” Мы видим, как растет ценность подлинной архитектуры, такой как сохранившиеся уникальные дома Иркутска. Это наш способ показать, что даже в самом технологичном бизнесе мы гордимся своими корнями и историей. Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя по-настоящему особенными».

«СберПервый» — площадка не только для решения традиционных финансовых вопросов, но и для проведения личных бизнес-встреч. Сотрудники офиса помогут клиентам подобрать оптимальный инвестиционный портфель и оказать финансовые услуги.