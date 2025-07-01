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Ремонт улицы Российской с заменой сетей водоснабжения проведут в Иркутске

В Иркутске начался комплексный ремонт улицы Российской. В рамках проекта планируется провести замену сетей водоснабжения.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Одна из основных проблем на улицах в историческом центре города – изношенные сети водоснабжения и водоотведения. Без их замены нет смысла проводить какие-либо работы по ремонту асфальта и тротуаров. Раньше часто сталкивались с ситуациями, когда под недавно сделанной дорогой возникали аварии на сетях – приходилось все разрывать. Так быть не должно», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Для предупреждения подобных случаев проведут полную замену инженерных коммуникаций вдоль улицы Российской: вместо старых труб проложат новые полиэтиленовые со сроком службы не менее 50 лет. Этот этап завершат к концу июля, после другой подрядчик установит новые бордюры, тротуары, уложит асфальт в два слоя.

Подобный подход к ремонту применят также на Дзержинского, Марии Цукановой и ряде других улиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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