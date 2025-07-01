Иркутяне жалуются на срыв сроков городских ремонтов: «Разрыли и бросили все»

Жители Иркутска жалуются в городскую администрацию на незаконченные работы и срывы их сроков сетевыми организациями. В связи с нарушением установленных договоров состоялось тематическое совещание с участием представителей власти и соответствующих компаний.

«Одна из самых частых жалоб, которую озвучивают иркутяне, звучит примерно так: "Разрыли и бросили все". Люди, которые живут в городе, требуют к себе уважительного отношения. И я их прекрасно понимаю. Многие ресурсоснабжающие организации затягивают сроки сдачи благоустройства после проведения земляных работ. Да, где-то действительно не всегда есть возможность оперативно привести территорию в порядок. Но, когда выходите на объекты, вы обязаны восстановить участок точно в срок», – обратился к собравшимся мэр Руслан Болотов.

Поданным властей, начала года было выдано 723 разрешения на производство земляных работ. По состоянию на 25 июня 2025 года нарушенное благоустройство восстановлено и сдано лишь на 373 объектах, что составляет 53 % от общего объема.

В мэрии напомнили, что сетевые организации не могут проводить аварийные земляные работы более 14 дней. Дополнительно предусмотрено 10 дней на восстановление нарушенного благоустройства. В случае неисполнения этих условий компаниям направляются претензии, предусматривающие штрафные санкции. В настоящее время таких выдано 29 на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Нарушения поручено устранить – часть организаций уже приступили к исполнению.