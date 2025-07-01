Движение транспорта перекроют в Иркутске из-за международного ралли «Шелковый путь»

В Иркутске состоятся предстартовые и стартовые мероприятия в рамках международного ралли «Шелковый путь». В связи с этим будет временно прекращено движение транспорта в центральной части города.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

С 00:05 8 июля до 18:00 13 июля перекроют улицы:

Нижняя Набережная от Декабрьских Событий до Ленина;

Ленина от Нижней Набережной до Чкалова;

Сухэ-Батора от Польских Повстанцев до Нижней Набережной;

Польских Повстанцев от Пролетарской до Сухэ-Батора.

С 07:00 до 23:00 12 июля нельзя будет проехать по улице Сурикова на участке от Ленина до переулка Гершевича.

С 07:00 до 23:30 12 июля для проезда закроют:

площадь графа Сперанского;

ул. Рабочая от Пролетарской до Сухэ-Батора;

ул. Чкалова от переулка Гершевича до Ленина;

ул. Ленина от Чкалова до Желябова;

ул. Сухэ-Батора от Желябова до Польских Повстанцев.

Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.