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Движение транспорта перекроют в Иркутске из-за международного ралли «Шелковый путь»

В Иркутске состоятся предстартовые и стартовые мероприятия в рамках международного ралли «Шелковый путь». В связи с этим будет временно прекращено движение транспорта в центральной части города.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

С 00:05 8 июля до 18:00 13 июля перекроют улицы:

  • Нижняя Набережная от Декабрьских Событий до Ленина;
  • Ленина от Нижней Набережной до Чкалова;
  • Сухэ-Батора от Польских Повстанцев до Нижней Набережной;
  • Польских Повстанцев от Пролетарской до Сухэ-Батора.

С 07:00 до 23:00 12 июля нельзя будет проехать по улице Сурикова на участке от Ленина до переулка Гершевича.

С 07:00 до 23:30 12 июля для проезда закроют:

  • площадь графа Сперанского;
  • ул. Рабочая от Пролетарской до Сухэ-Батора;
  • ул. Чкалова от переулка Гершевича до Ленина;
  • ул. Ленина от Чкалова до Желябова;
  • ул. Сухэ-Батора от Желябова до Польских Повстанцев.

Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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