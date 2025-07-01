Движение транспорта перекроют в Иркутске из-за международного ралли «Шелковый путь»

В Иркутске состоятся предстартовые и стартовые мероприятия в рамках международного ралли «Шелковый путь». В связи с этим будет временно прекращено движение транспорта в центральной части города.
С 00:05 8 июля до 18:00 13 июля перекроют улицы:
- Нижняя Набережная от Декабрьских Событий до Ленина;
- Ленина от Нижней Набережной до Чкалова;
- Сухэ-Батора от Польских Повстанцев до Нижней Набережной;
- Польских Повстанцев от Пролетарской до Сухэ-Батора.
С 07:00 до 23:00 12 июля нельзя будет проехать по улице Сурикова на участке от Ленина до переулка Гершевича.
С 07:00 до 23:30 12 июля для проезда закроют:
- площадь графа Сперанского;
- ул. Рабочая от Пролетарской до Сухэ-Батора;
- ул. Чкалова от переулка Гершевича до Ленина;
- ул. Ленина от Чкалова до Желябова;
- ул. Сухэ-Батора от Желябова до Польских Повстанцев.
Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.