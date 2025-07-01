Ставки по вкладам падают: средняя доходность ниже 18%

К началу июля 2025 года средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-20 крупнейших банков России снизилась до 17,96% годовых. Последний раз средняя доходность по таким депозитам была ниже 18% в сентябре 2024 года. Индекс вкладов, рассчитываемый маркетплейсом Финуслуги, показывает, что вклады на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев демонстрируют снижение доходности. Средняя ставка по трехмесячным депозитам составляет 18,66%, а по годовому вкладу — 17,07%.

В июне 2025 года доходность депозитов снизилась во всех банках из топ-20.

Средняя ставка по трехмесячному вкладу упала на 1,01 процентного пункта, по полугодовому — на 1,36 процентного пункта, а по годовому — на 1,51 процентного пункта. За этот год сильнее всего снизилась ставка по полугодовым вкладам — на 3,93 процентного пункта, по годовому депозиту — на 3,88 процентного пункта, и по трехмесячному вкладу — на 2,87 процентного пункта. Максимальная ставка в топ-20 банков составляет 20,5% на трехмесячный вклад, 19% на полугодовой, и 19,5% на годовой. Минимальные ставки составляют 17%, 16,33%, и 14,68% соответственно.

Ранее стало известно, что ЦБ может значительно снизить ключевую ставку в июле. Регулятор рассматривает возможность снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт на заседании в июле, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.