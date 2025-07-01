Персональная витрина Иркутской области появилась на Wildberries

Региональная витрина «Сделано в Иркутской области» появилась на Wildberries. Это совместный проект компании и областного правительства, направленный на поддержку местных производителей, расширение рынков сбыта и увеличение узнаваемости брендов, рожденных в Прибайкалье.

Разместить свою продукцию на здесь может зарегистрированный на цифровой-платформе Wildberries предприниматель из Приангарья. Для этого необходимо подать заявку в региональный центр «Мой бизнес». Товары бренда должны быть оригинальными и произведены в указанном регионе: это главный критерий отбора продавцов для раздела.

Всего на площадке Wildberries зарегистрировано более 11 тысяч продавцов из Иркутской области, более трети из которых уже активно осуществляют розничную деятельность на маркетплейсе. На платформе представлены товары самых разных категорий: от продуктов питания и сувениров до одежды, аксессуаров и изделий ручной работы. Особое внимание уделено экологически чистой продукции, изготовленной из натуральных материалов и отражающей уникальность сибирской природы.