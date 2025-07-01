МРОТ повысят, но темп замедлится

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 35 тыс. руб. к 2030 году. Если учесть, что с 1 января МРОТ установлен на уровне 22440 рублей, то предполагается, что за последующие пять лет показатель вырастет почти на 56%.

Для достижения этой цели необходим среднегодовой темп роста МРОТ в 9,4% (в период с 2026 по 2030 годы включительно). Для сравнения, за предыдущие пять лет, с 2020 по 2025 год, МРОТ вырос с 12130 до 22440 руб., что соответствует среднегодовому приросту в 13,2%. Таким образом, в абсолютных значениях правительство по-прежнему нацелено на активную поддержку доходов населения, однако темпы роста будут умеренно замедлены по сравнению с предыдущей пятилеткой.

«С точки зрения макроэкономики, такие темпы роста МРОТ можно считать реалистичными, – подчеркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Если инфляция в России в ближайшие годы будет удерживаться в диапазоне 4–5% годовых, как этого добивается Банк России, то запланированное увеличение минимального дохода на 9–10% в год обеспечит устойчивый реальный рост МРОТ. Это позволит не только повысить уровень жизни граждан с низкими доходами, но и поддержать потребительский спрос в условиях демографического сжатия и ограничений на внешнюю торговлю.



Мы ожидаем, что к 2030 году МРОТ действительно достигнет целевого значения в 35тыс. руб., при этом его реальная покупательная способность по сравнению с текущим уровнем вырастет как минимум на 25–30%, если инфляционные риски будут оставаться под контролем. Такой показатель может стать важным элементом в формировании новой модели экономического роста, ориентированной на внутренний спрос и социальную устойчивость».