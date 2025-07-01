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Международный фестиваль «Ёрдынские игры» пройдет в Иркутской области: программа

Иркутская область проведет большой праздник кочевых народов – Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры – игры народов Евразии». Он пройдет с 3 по 6 июля в сакральном месте – у горы Ёрд в Ольхонском районе.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Гостям покажут культурные и спортивные традиции. Выступят 11 делегаций из регионов России, Китая и Монголии. Запланирован круговой танец народов Евразии, выступления фольклорных, танцевальных, образцовых и народных коллективов.

«Самым зрелищным традиционно является конкурс красавиц, где оценивают не только внешние данные, но и знание традиционной культуры своего народа. Дизайнеры и модельеры покажут коллекции, основанные на народных костюмах с сохранением традиционных техник рукоделия», – пояснил губернатор Игорь Кобзев.

Состоятся конкурс сказителей народного эпоса и выставка-ярмарка сувениров и украшений кочевых народов. На ней представят изделия из натуральных природных материалов: дерева, кожи, шерсти и конского волоса.

В спортивную программу войдут бурятская национальная борьба, стрельба из традиционного лука, перетягивание палки, якутская национальная борьба «Хапсагай», переноска камня, соревнования по стрижке овец и многое другое. Главным состязанием игр станет спортивное многоборье «Игры Баторов (богатырей) Срединного мира». В соревнованиях примут участие 12 команд из российских регионов и Монголии.

Для зрителей организуют трансфер из областного центра по маршруту Иркутск – Хоторук – Иркутск.


<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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