Российский турпоток в Таиланд: более 1 миллиона туристов в 2025 году

Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил 1 миллион человек, что на 12,35% выше показателей аналогичного периода прошлого года. В июне прирост составил 18,7%.

Согласно данным, предоставленным московским офисом Туристического управления Таиланда (ТАТ) «Вестнику АТОР», с 1 января по 30 июня 2025 года Таиланд посетили 1 034 759 граждан РФ.

Такие объемы турпотока позволяют России сохранять лидерство среди неазиатских стран и занимать четвертое место в общем ТОП-5 стран — ключевых поставщиков туристов в Таиланд.