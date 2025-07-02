Новости

Туризм 2025, последние новости
Российский турпоток в Таиланд: более 1 миллиона туристов в 2025 году
Анастасия Тетерина: «Процесс легализации гостевых домов на Байкале так или иначе пойдет»
S7 фиксирует рост пассажиропотока в Иркутске на 9%
Все материалы сюжета

Российский турпоток в Таиланд: более 1 миллиона туристов в 2025 году

Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил 1 миллион человек, что на 12,35% выше показателей аналогичного периода прошлого года. В июне прирост составил 18,7%.

Согласно данным, предоставленным московским офисом Туристического управления Таиланда (ТАТ) «Вестнику АТОР», с 1 января по 30 июня 2025 года Таиланд посетили 1 034 759 граждан РФ.

Такие объемы турпотока позволяют России сохранять лидерство среди неазиатских стран и занимать четвертое место в общем ТОП-5 стран — ключевых поставщиков туристов в Таиланд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Сытый бабр 2025
Кино, попкорн и летние эмоции: «БВК Новый» стал частью фестиваля «Сытый Бабр» в Иркутске
Губернатор Кобзев: гастротуризм — новый двигатель экономики Приангарья
Самый большой в России торт приготовили на фестивале в Иркутске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес