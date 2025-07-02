Социальные вклады: плюсы и минусы предложения

С 1 июля в России появился новый банковский продукт — социальный вклад для малообеспеченных граждан, получающих пособия от государства. Максимальная сумма такого вклада не должна превышать 50 тыс. руб., а процентная ставка по вкладу устанавливается банком.

Первым на изменение в законодательстве откликнулся Сбер, что вполне логично для крупнейшего в стране банка с государственным капиталом. Депозит здесь можно открыть под 20% годовых, чтобы создать подушку финансовой безопасности.

«Отложить даже небольшую сумму под 20% годовых, на наш взгляд, очень выгодная возможность, особенно учитывая, что процент по вкладам в преддверии нового снижения ключевой ставки пошел вниз и уже достиг 18–18,5% годовых, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Небольшими минусами для вкладчиков является то, что предельная сумма вклада не может превышать 50 тыс. руб. При наличии в распоряжении клиента банка большего объема свободных средств он может положить их на обычный вклад или накопительный счет, процент по которым ниже. Еще одним неудобством выглядит то, что открыть такой вклад можно только через госуслуги, однако плюсы перевешивают это ограничение».