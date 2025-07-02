Россияне начнут массово отказываться от банковских вкладов в 2026 году

В 2026 году россияне начнут массово отказываться от банковских вкладов на фоне снижения ставок, прогнозируют аналитики Freedom Finance. Они отмечают, средняя ставка по полугодовым депозитам в крупнейших банках впервые с осени прошлого года опустилась ниже 18%, составив 17,96% годовых. Согласно данным маркетплейса «Финуслуги», в июне доходности депозитов снизились во всех крупнейших банках страны.

Это снижение связано с продолжающимся трендом на смягчение денежно-кредитных условий в экономике. Коммерческие банки постепенно снижают ставки вслед за доходностью облигаций федерального займа и ожиданиями снижения ключевой ставки Банком России. Инфляция с начала мая демонстрирует устойчивую траекторию на снижение, и на июльском заседании ЦБ, возможно, пересмотрит ставку на 100–300 базисных пунктов, до 17-19% годовых.

«Если эти тенденции сохранятся и регулятор продолжит политику снижения "ключа" осенью 2025 года, то средняя ставка по вкладам сроком на 6 месяцев может к концу третьего квартала опуститься до 16,5–17% годовых», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. «По итогам года при ключевой ставке в 15–16% средние депозиты, вероятно, стабилизируются на уровнях 14–15% годовых. Это создаёт стимул для перенаправления части сбережений населения в альтернативные инструменты, такие как облигации, ценные бумаги, накопительные страховые решения и так далее, особенно в условиях умеренной инфляции и более привлекательных доходностей на фондовом рынке. Однако перераспределение средств с банковских депозитов начнется, скорее всего, только в следующем году, так как они по-прежнему приносят высокую гарантированную двузначную доходность».

Ранее стало известно, что ЦБ может значительно снизить ключевую ставку в июле. Регулятор рассматривает возможность снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Напомним, что в начале июня Банк России уменьшил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%. Эксперты считают, что это снижение носит формальный характер и не оказывает значительного влияния на бизнес и бюджет.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставка может быть снижена до 15%. Он отмечает, что тренд на снижение инфляции очевиден, но проинфляционные факторы сохраняются.