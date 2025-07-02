Путин и Макрон провели первый телефонный разговор с 2022 года

Президент России Владимир Путин впервые с 2022 года провел телефонный разговор с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает Кремль. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине. Путин подчеркнул, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных государств и обозначил необходимость комплексных и долгосрочных договоренностей, которые должны учитывать первопричины кризиса и новые территориальные реалии, передаёт РБК.

Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая конфронтацию Ирана и Израиля и иранскую ядерную программу. По информации Елисейского дворца, разговор длился более двух часов. Макрон выразил поддержку суверенитету Украины и призвал к прекращению огня и началу переговоров.

Последний телефонный разговор между президентами Франции и России состоялся в сентябре 2022 года. В марте Макрон заявлял, что готов позвонить Путину, если Париж, Киев и ЕС сочтут это целесообразным. Личная встреча Путина и Макрона прошла 7 февраля 2022 года в Москве, где обсуждались вопросы безопасности в Европе на фоне кризиса вокруг Украины.

Французский президент неоднократно выражал готовность возобновить контакты с Путиным, однако в Кремле отмечали отсутствие реальных шагов с его стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к общению, и никто не запрещает Макрону позвонить Путину.