Перерасчет коммунальных услуг: что ждет жителей многоквартирных домов

В России могут измениться правила расчета оплаты за коммунальные услуги для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Законопроект, внесенный 1 июля представителями «Единой России» во главе с Владимиром Якушевым, предлагает изменения в статью 156 Жилищного кодекса РФ, сообщает газета "Ведомости".

В настоящее время расходы на оплату коммунальных ресурсов для содержания общего имущества рассчитываются по нормативу, утвержденному региональными властями. В конце года производится перерасчет на основании показаний общего счетчика. Однако, ресурсоснабжающая организация (РСО) выставляет управляющей компании (УК) счет за весь объем потребленных ресурсов, что вызывает кассовый разрыв и недофинансирование содержания дома и текущего ремонта. Это, по мнению авторов законопроекта, нарушает права граждан на безопасные и комфортные условия проживания.

Парламентарии предлагают пересмотреть расчет платы по фактическому потреблению, основываясь на показаниях общедомового счетчика. Такой подход обеспечит прозрачность и справедливость расчетов, устранит финансовый дисбаланс и улучшит выполнение обязательств перед жителями.

Сергей Пахомов, председатель думского комитета по ЖКХ, уверен, что новый метод подтянет платежную дисциплину и устранит переплаты в пользу РСО. Он также считает, что учет ресурса заставит собственников и УК уделять больше внимания техническому состоянию мест общего пользования.

Александр Якубовский, другой соавтор инициативы, отметил, что конфликты между УК, собственниками квартир и РСО возникают постоянно. Это подрывает доверие жителей, вызывает жалобы и даже судебные споры. «В моем регионе, в городе Иркутске, в 2023 г. в одном из МКД жильцы обратились в прокуратуру, когда узнали, что УК компенсировала перерасход по коммунальным расчетам из фонда текущего ремонта в ущерб работам по замене лифтового оборудования», – рассказал депутат.

Якубовский подчеркнул, что законопроект не касается отопления жилых помещений. Он регулирует исключительно плату за электроэнергию, воду, тепло и иные ресурсы, которые идут, например, на освещение подъездов, работу домофона, полив придомовой территории, содержание лифтов и уборку. Суммы по коммунальным ресурсам на СОИ в структуре платежа составляют сравнительно небольшой процент – в среднем от 3 до 7%. Расчет по факту позволит избежать ситуаций, когда жители переплачивают по завышенным нормативам, особенно в домах с энергоэффективными системами и бережным потреблением, добавил он.