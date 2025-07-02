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Экономисты прогнозируют резкое снижение ключевой ставки в июле: возможные сценарии

Экономисты прогнозируют возможное резкое снижение ключевой ставки на заседании Банка России 25 июля. Зампред ЦБ Алексей Заботкин и аналитики допускают снижение более чем на 1 процентный пункт.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что замедление инфляции и охлаждение экономики могут привести к снижению ставки на 1–3 процентных пункта. Однако геополитические события, нестабильность курса рубля и жесткий рынок труда представляют собой проинфляционные риски, которые могут потребовать осторожности от ЦБ.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой и аналитика УК «Альфа-капитал» Александра Джиоева, ключевая ставка может снизиться на 100–200 базисных пунктов до 18–19%, в зависимости от доступных данных на момент заседания.

Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев также считает, что на ближайшем заседании 25 июля Банк России снизит ключевую ставку до 18%.

Экономист и автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев ожидает снижение на 200 базисных пунктов, а в случае укрепления рубля – даже на 300 базисных пунктов.

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Ранее стало известно, что ЦБ может значительно снизить ключевую ставку в июле. Регулятор рассматривает возможность снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт на заседании в июле, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Напомним, что в начале июня Банк России уменьшил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%. Эксперты считают, что это снижение  носит формальный характер и не оказывает значительного влияния на бизнес и бюджет.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставка может быть снижена до 15%. Он отмечает, что тренд на снижение инфляции очевиден, но проинфляционные факторы сохраняются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Экономисты прогнозируют резкое снижение ключевой ставки в июле: возможные сценарии
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Все материалы сюжета
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