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ГК «Новый город» на июнь 2025 года остается лидером рейтинга застройщиков Иркутской области

Группа компаний возводит 11,81% всей новой недвижимости региона.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), группа компаний «Новый город» удерживает лидерство по объему текущего строительства в Приангарье.

Доля рынка ГК «Новый город» в регионе в июне 2025 года составила 11,81% – 102,44 тыс. м². В тройке лидеров также ГК ПарапетСтрой (64,1 тыс. м², 7,39%) и ГК ДомСтрой (58,7 тыс. м², 6,77%).

Ранее Иркутск вошел в число российских городов, где в июне зафиксирован рост цен на первичном рынке жилья. Согласно данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в новостройках города достигла 173 тыс. рублей, при этом предложение увеличилось на 8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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