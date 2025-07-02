США приостанавливают поставки вооружений Украине: что стоит за решением?

США отложили поставки ряда вооружений для Украины, включая перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и AIM, а также 155-мм осколочно-фугасные снаряды и высокоточные ракеты GMLRS. Часть вооружений уже находится в Европе, но партия была задержана перед отправкой на Украину.

Среди приостановленных поставок — десятки ракет-перехватчиков Patriot, тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более ста ракет Hellfire и более 250 высокоточных ракет GMLRS. Также задерживается передача десятков ракет Stinger и AIM, а также гранатометов.

Politico первым сообщило о приостановке поставок, решение о которой было принято в начале июня главой политического отдела Минобороны Элбриджем Колби из-за нехватки собственных запасов, выявленной после проверки, передаёт РБК.

Приостановка затрагивает помощь, обещанную бывшим президентом США Джо Байденом. NBC сообщает, что часть вооружений уже в Европе, но передача Украине задержана и может продлиться до завершения оценки Пентагона.

«Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Минобороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО отметил, что Вашингтон ищет ракеты для систем ПВО Patriot, чтобы отправить их на Украину, но они также нужны самим США.

Украина неоднократно просила США и Европу о дополнительных средствах ПВО. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Вашингтон заявил о необходимости большего количества систем для защиты городов от воздушных атак. Президент Владимир Зеленский также призывал к дополнительным поставкам.

Российские власти требуют от западных стран прекратить поставки вооружений и помощи Украине, считая это ключевым условием для предотвращения эскалации конфликта.