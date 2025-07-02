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Путин подписал указ о новых гарантиях для иностранных инвесторов в России. Что это значит?

Президент Владимир Путин подписал указ, предоставляющий гарантии для новых инвестиций нерезидентов на российском фондовом рынке. Указ № 436, озаглавленный «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», был подписан 1 июля и опубликован на официальном портале правовой информации.

Для нерезидентов, осуществляющих новые инвестиции, будут открываться специальные счета нового типа — «Ин». На этих счетах будут учитываться денежные средства как в рублях, так и в валюте, а также акции, облигации (включая ОФЗ) и паи. Новый режим, предусмотренный указом, распространяется только на вложения денежных средств со счетов «Ин».

Как сообщает Интерфакс, замглавы Минфина Иван Чебесков ранее разъяснил суть документа. Он отметил, что инвесторы, особенно портфельные, которые вкладывают в российский рынок ценных бумаг, получат гарантированную возможность вывода средств без использования счетов «С», на которых заблокированы «старые» активы резидентов недружественных стран, без ограничений, независимо от страны происхождения инвестора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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