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Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 13-15% к концу года

Ключевая ставка Банка России к концу года может снизиться до 13-15% годовых, если не будет внешних негативных шоков, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

«При отсутствии внешних негативных шоков ставка к концу года может снизиться до 17-18%. Однако, учитывая динамику инфляции и экономическую ситуацию, она может опуститься даже до 13-15% годовых», — отметил он.

Аксаков подчеркнул, что текущая ситуация на сырьевых рынках способствует росту цен на нефть, что благоприятно влияет на российский бюджет и курс рубля, способствуя снижению инфляции. Он считает, что снижение ключевой ставки будет происходить плавно.

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«Я не исключаю возможности очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять паузу. Всё будет зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий населения», — добавил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Напомним, что в начале июня Банк России уменьшил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%. Эксперты считают, что это снижение носит формальный характер и не оказывает значительного влияния на бизнес и бюджет.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставка может быть снижена к концу года до 15%. Он отмечает, что тренд на снижение инфляции очевиден, но проинфляционные факторы сохраняются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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