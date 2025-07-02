Каких управленцев нанимают компании Сибири? Названы требования к кандидатам на управленческие позиции в СФО

Большинство компаний (83%) ставят на первое место лидерские качества и умение мотивировать команду, тогда как 78% ценят стратегическое мышление.

«Сегодня от топ-менеджеров ждут не просто управления, а способности экспериментировать с бизнес-моделями и быстро адаптироваться», – отмечают авторы исследования hh.ru и VIUM.

При этом 59% организаций готовы вкладываться в развитие управленческих компетенций своих сотрудников. 70% работодателей ожидают, что эффективное руководство напрямую повлияет на прибыль компании.

Ранее эксперты назвали самые востребованные специальности в Иркутской области на лето 2025 года. Первая тройка за продавцами, менеджерами по работе с клиентами и водителями.