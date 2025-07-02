Ежегодную выплату для работающих родителей запустят в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: зафиксирован рекордный рост цен на золото, для работающих родителей запустят специальную выплату в РФ, россиянам посоветовали скорее размещать деньги на вкладах, а в Иркутской области пройдет большой этнический международный фестиваль. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Рекордный рост цен на золото

В России в первом полугодии 2025-го зафиксировали рекордный рост цен на золото с 2007 года: на 25,24%, до $3307,7 за тройскую унцию, отмечают аналитики. Это произошло на фоне различных мировых событий, например, ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны. Эксперты предполагают, что во втором полугодии стоимость драгметалла может сократиться до $2500 за унцию, но и не исключают иного сценария.

Выплата для родителей

С июня 2026 года работающие родители с двумя детьми и более, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, будут получать ежегодную семейную выплату. «Им станет компенсироваться часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Такой налог до них будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена», – прокомментировал глава правительства РФ Михаил Мишустин. По оценкам Минтруда, выплату получат около 4,2 миллиона семей.

Деньги на вкладах

Эксперты советуют россиянам торопиться с размещением денег на вкладах, чтобы не упустить свою выгоду, поскольку снижение ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой уже началось. Предполагается, что ключевая ставка к концу года может плавно снизиться до 17-18%. Также вкладчикам рекомендуют иметь несколько депозитов, чтобы в случае изменения ситуации иметь доступ к деньгам.

Международный фестиваль

Иркутская область проведет большой праздник кочевых народов – Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры – игры народов Евразии». Он пройдет с 3 по 6 июля у горы Ёрд в Ольхонском районе. Гостям покажут культурные и спортивные традиции. Выступят 11 делегаций из регионов России, Китая и Монголии. Запланирована насыщенная программа, которая будет включать конкурс красавиц, показ мод, соревнования, выступления артистов, ярмарку и многое другое.

Собственная витрина на Wildberries

Региональная витрина «Сделано в Иркутской области» появилась на Wildberries. Разместить свою продукцию здесь может зарегистрированный на цифровой-платформе Wildberries предприниматель из Приангарья. Для этого необходимо подать заявку в региональный центр «Мой бизнес». Товары бренда должны быть оригинальными и произведены в указанном регионе: это главный критерий отбора продавцов для раздела.