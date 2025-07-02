ИЭСК обеспечит энергоснабжением семь ЦТП нового теплового луча

Ход работ по технологическому присоединению проверил и.о. генерального директора ИЭСК Илья Бриллиантов. Он посетил все семь объектов, на которых идет работа по подключению в рамках договоров с Байкальской энергетической компанией.

«Тепловой луч – крупнейший за последние 50 лет инфраструктурный проект Иркутска. Компанией проводятся работы по укладке кабельных линий. Свои обязательства по подключению объектов сетевая организация выполнит в установленные сроки», – подчеркнул Илья Бриллиантов.

Новая сеть позволит построить более миллиона квадратных метров жилья и 12 социальных объектов в Правобережном округе Иркутска.

Всего будет проложено более 5 км теплосетей. После прокладки кабеля компания восстановит благоустройство на месте проведенных работ.

Ранее стало известно, что строительство теплового луча в Иркутске достигло отметки в 75% готовности. Байкальская энергетическая компания совместно с подрядчиками завершила прокладку 4,4 километра теплотрасс, их общая протяженность – 5,7 км. Работы ведутся сразу на нескольких участках города.

ЦТП – это расположенные в отдельных помещениях комплексы устройств, которые управляют режимами теплопотребления и распределяют тепло по конечным потребителям.