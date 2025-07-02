Рынку ценных бумаг пора готовиться к притоку зарубежного капитала?

Дополнительные гарантии для иностранных инвесторов, желающих вложить средства в российские активы, вводятся в России согласно указу главы государства. Все операции должны осуществляться через специальные счета нового типа — “Ин”, на которых будут учитываться как денежные средства, так и ценные бумаги. Инвесторам при этом предоставляется гарантированное право на свободный вывод капитала, что выделяет эти вложения на фоне действующих ограничений по “счетам С”. Россия намерена «перезапустить» финансовый диалог с другими странами, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

– Такие меры необходимы, на наш взгляд, чтобы стимулировать приток иностранного капитала, особенно портфельных инвестиций, на фоне замедления внутреннего спроса на фондовом рынке и стремления повысить ликвидность. Подобный шаг стал логичным продолжением дискуссий, начатых Минфином и ЦБ ещё в конце 2024 года. Тогда чиновники прямо заявляли, что высокий уровень доходности российских активов может заинтересовать как дружественных, так и нейтральных инвесторов при наличии прозрачной и предсказуемой регуляторной среды. Новый механизм через счета “Ин” как раз и должен восполнить доверие, пошатнувшееся в результате санкционной изоляции, и стать альтернативой замороженным счетам “С".

Если механизм заработает эффективно, это может привести к росту интереса к российским ОФЗ, акциям ликвидных эмитентов и депозитным инструментам со стороны международных фондов и брокеров из стран, не участвующих в санкциях против России. Это позволит увеличить приток валютной ликвидности и поддержать фондовый рынок на фоне потенциального снижения ключевой ставки. Более широкие последствия могут включать снижение доходностей по ОФЗ, укрепление рубля и расширение круга инвесторов на аукционах Минфина.

Таким образом, предпринимаемые меры — это сигнал для глобального инвестиционного сообщества, что Россия готова к “перезапуску” финансового диалога с внешним миром. При сохранении высокой доходности и стабильности нормативного режима в ближайшие 12–18 месяцев возможен умеренный рост доли иностранных участников на российском долговом и фондовом рынках. Но объемы их наплыва, на наш взгляд, все равно будут очень сильно зависеть от геополитической ситуации вокруг и санкционного давления на экономику РФ.